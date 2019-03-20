Прокуратура Алтайского края проверяет деятельность управляющих компаний и ТСЖ по начислению двойной платы за вывоз мусора. Об этом в среду, 20 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Проведенный прокуратурой края мониторинг состояния законности в рассматриваемой сфере свидетельствует о том, что на территории края допускаются нарушения вышеназванных требований законодательства некоторыми управляющими организациями, которые начисляют двойную плату гражданам за обращение с твердыми коммунальными отходами", – сообщили в прокуратуре.

Например, такие нарушения допустили четыре управляющих компаний в Заринске. Городской прокурор внес представления руководителям УК.

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В ведомстве напомнили, что с 2019 года плата за вывоз мусора включена в перечень коммунальных услуг и исключена из платы за содержание жилого помещения. Однако некоторые жители региона заподозрили, что за вывоз мусора с них взяли два раза.