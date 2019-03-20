Партию крови из Казахстана пытались ввезти в Алтайский край без необходимых документов.

Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, незаконную попытку ввоза подконтрольной Госветнадзору продукции пресекли 14 марта.

Сыворотку крови крупного рогатого скота (645 проб) везли из Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан в рабочий поселок Краснообск Новосибирской области без необходимого ветеринарного сертификата.

"В соответствии с требованиями Евразийского экономического союза биологический материал не допущен к ввозу на территорию Российской Федерации и возвращен на территорию Республики Казахстан, в отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении", — добавляют в надзорном ведомстве.