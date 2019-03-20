Более трех тонн форели не пропустили в Алтайский край из Казахстана, проинформировали в региональном управлении Россельхознадзора.

Незаконную перевозку продукции накануне пресекли в Третьяковском районе. "Мороженую радужную форель весом 3296 килограммов везли из города Усть-Каменогорска Республики Казахстан в город Новосибирск Российской Федерации. Информация о производителе продукции, указанная в сертификате Таможенного союза формы №2, отличается от информации на маркировке товара", – уточняют в ведомстве.

В этой связи груз был возвращен на территорию Казахстана.