Президент Украины Петр Порошенко при очередном выступлении обвинил Россию в остановке развития киевского метро, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на канал NewsOne.
По его словам, "российская агрессия" началась в феврале 2014 года и именно она затормозила планы развития метрополитена.
В течение того же года поступило свыше 200 сообщений о минировании подземки, в чем Порошенко винит, конечно же, Россию.
При этом политик подчеркнул, что "попытки парализовать жизнь города провалились".
"Мы научились противостоять агрессии и на поле боя, и в Киеве", – подытожил президент Украины.
Комментарии
Имхо, когда на выборах пролетит, также Россию обвинит...