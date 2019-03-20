Президент Украины Петр Порошенко при очередном выступлении обвинил Россию в остановке развития киевского метро, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на канал NewsOne.

По его словам, "российская агрессия" началась в феврале 2014 года и именно она затормозила планы развития метрополитена.

В течение того же года поступило свыше 200 сообщений о минировании подземки, в чем Порошенко винит, конечно же, Россию.

При этом политик подчеркнул, что "попытки парализовать жизнь города провалились".

"Мы научились противостоять агрессии и на поле боя, и в Киеве", – подытожил президент Украины.