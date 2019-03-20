Предприниматели Алтайского края, которые работают в несырьевом секторе экономики, смогут повысить производительность труда на 25-30% за пять лет благодаря мерам господдержки. Алтайский край вошел в число 36 регионов России, где реализуется нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости". Эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (оператор нацпроекта) помогут крупному бизнесу найти скрытые резервы и внедрить технологии бережливого производства.
20 марта в Барнауле состоялся семинар для предпринимателей, во время которого специалисты ФЦК рассказали о преимуществах такого сотрудничества.
Технологии "передовиков"
Как сообщила заместитель гендиректора Федерального центра компетенций Светлана Горчакова, проект реализуется в России с 2017 года. Сначала в нем приняли участие 6 регионов (Тульская, Тюменская, Самарская области, Республики Татарстан и Башкортостан, Пермский край), а спустя год подключились еще 10. В 2018 году, когда программа получила статус нацпроекта, среди российских регионов провели конкурс. В итоге список участников пополнили еще 20 субъектов РФ, которые смогли подготовить самые проработанные программы. В их числе оказался Алтайский край.
"По оценке экспертов организации экономического сотрудничества и развития (куда входят представители стран, которые формируют более 60% мирового ВВП), производительность труда в России сегодня в 3 раза ниже, чем производительность развитых стран, таких как Германия, Австрия, США. Выше нас и Турция, и Польша. А с точки зрения трудозатрат работаем мы больше, чем эти страны. Чтобы решить задачу, поставленную президентом, нужно решать задачу повышения производительности труда", — рассказал министр экономического развития Алтайского края Павел Дитятев.
По данным министерства, за пять лет участниками нацпроекта в регионе могут стать 98-100 предприятий, выручка которых превышает 400 млн рублей. Эксперты ФЦК помогут местному бизнесу внедрить технологии бережливого производства, которые успешно применяют такие компании, как "Тойота", "Росатом" и другие.
Кроме того, участники нацпроекта смогут получить в Федеральном фонде развития промышленности льготные займы от 50 до 300 млн рублей на срок до 60 месяцев под 1% годовых с софинансированием из собственных средств не менее 20%. Предусмотрено обучение управленческих кадров, которое включает 6 модулей: экономика управления предприятием, бизнес-навыки, специализация, стажировка, защита проекта. Третий блок поддержки — содействие экспорту. Предполагается, что участники нацпроекта смогут заключить новые экспортные контракты, получить новые рынки сбыта.
"С участием федерального центра компетенций будет создан аналогичный региональный центр, который также будет заниматься внедрением бережливых технологий производства, — пояснил Павел Дитятев. — Мы чувствуем достаточно живой интерес со стороны предпринимателей, возникает некоторая конкуренция за право быть первым в этом процессе".
Амбициозные планы
Цель национального проекта — обеспечить к 2024 году ежегодный прирост производительности труда на крупных и средних предприятиях базовых несырьевых отраслей на 5%. По мнению Светланы Горчаковой, показатель 5% в год — сверхамбициозный, такие темпы показывает только Китай.
"Если мы посмотрим на паспорт нацпроекта, то за 5 лет мы должны увеличить производительность на 25%. Если вспомним историю, за последние 5 лет в РФ производительность труда выросла всего на 1-2%. На достижение поставленной цели будет направлена синергия всех 12 нацпроектов. Основной упор, конечно, будем делать на вскрытие резервов, которые на текущий момент есть на предприятии. Некоторые руководители говорят, что все резервы исчерпаны и может помочь только реновация фондов, инвестиции. Как показывает практика, это не так. Когда наши эксперты заходят на предприятие, то за первые 3-6 месяцев мы находим 30% резервов. Это "замороженные" деньги, которые лежат из-за неправильно выстроенных производственных процессов. Это процессы, которые неспособны обеспечивать потребность заказчиков по срокам или по качеству. И так далее. Мы разбираем производственные процессы "от и до" и пытаемся устранить все потери, которые в нем существуют. Устраняя потери, мы вскрываем внутренние резервы, снижаем себестоимость, как ключевой фактор конкурентоспособности", — объяснила Светлана Горчакова.
Эксперты ФЦК уже начали работать с двумя алтайскими предприятиями: ООО Межрегионэнергосервис" и ООО "Сибэнергомаш БКЗ". По предварительным данным, в июне 2019 года к программе также присоединятся "ООО "ЖБИ Сибири" и ЗАО "РОУ". Региональный центр компетенции начнет работать с крупным бизнесом в 2020 году.
Гендиректор ООО "Сибэнергомаш — БКЗ" Михаил Клугман рассказал, какие задачи планирует решить благодаря участию в нацпроекте: "Этап развития завода таков, что для нас созрела задача повышения эффективности предприятия. Последние три года мы растем по объемам собственного производства в два раза. На этот год стоит такая же амбициозная цель. Но мы не можем каждый год в два раза увеличивать количество рабочих мест. Старт программы в Алтайском крае совпал с нашими потребностями, и мы с удовольствием присоединились".
По словам Михаила Клугмана, сотрудники предприятия, включая его самого, пройдут обучение. Также руководитель предприятия планирует воспользоваться льготными кредитами, которые доступны участникам программы.
Павел Дитятев прокомментировал возможные сокращения, связанные с повышением производительности труда: "Нацпроект включает отдельные проекты по содействию занятости. Это "подушка безопасности" для амортизации тех эффектов, которые могут возникать. Проект курируют Роструд и региональное управление по труду и занятости. Только в этом году планируется переподготовить порядка 500 сотрудников".
Комментарии
смогут повысить производительность труда на 25-30% за пять лет
и куда девать высвободившихся 25-30% работников - пополнять армию безработных....
Наконец, несколько слов о самих темпах развития и процентах ежегодного прироста продукции. Наши промышленники мало занимаются этим вопросом. А между тем это очень интересный вопрос. Что такое проценты прироста продукции и что собственно кроется за каждым процентом прироста? Возьмем, например, 1925 год, период восстановительный. Годовой прирост продукции был тогда 66%. Валовая продукция промышленности составляла 7.700 миллионов рублей. 66% прироста составляло тогда в абсолютных цифрах 3 миллиарда с лишним. Стало быть, каждый процент прироста равнялся тогда 45 миллионам рублей. Возьмем теперь 1928 год. Он дал 26% прироста, т.е. почти втрое меньше в процентном отношении, чем 1925 год. Валовая продукция промышленности составляла тогда 15.500 миллионов рублей. Весь прирост на год составил в абсолютных цифрах 3.280 миллионов рублей. Стало быть, каждый процент прироста равнялся тогда 126 миллионам рублей, т.е. составлял почти втрое большую сумму, чем в 1925 году, когда мы имели 66% прироста. Возьмем, наконец, 1931 год. Он дал 22% прироста, т.е. втрое меньше, чем в 1925 году. Валовая продукция промышленности составляла тогда 30.800 миллионов рублей. Весь прирост дал в абсолютных цифрах 5.600 миллионов с лишним. Стало быть, каждый процент прироста составил свыше 250 миллионов рублей, т.е. в шесть раз больше, чем в 1925 году, когда мы имели 66% прироста, и вдвое больше, чем в 1928 году, когда мы имели 26 с лишним процентов прироста.
О чем все это говорит? О том, что при изучении темпов прироста продукции нельзя ограничиваться рассмотрением одной лишь общей суммы процентов прироста, – надо еще знать, что скрывается за каждым процентом прироста и какова общая сумма годового прироста продукции. Мы берем, например, для 1933 года 16% прироста, т.е. в четыре раза меньше, чем в 1925 году. Но это еще не значит, что прирост продукции за этот год будет также в четыре раза меньше. Прирост продукции в 1925 году в абсолютных цифрах составил 3 миллиарда с лишним, а каждый процент равнялся 45 миллионам рублей. Нет оснований сомневаться в том, что прирост продукции в 1933 году в абсолютных цифрах при норме 16% прироста составит не менее 5 миллиардов рублей, т.е. почти вдвое больше, чем в 1925 году, а каждый процент прироста будет равняться по крайней мере 320–340 миллионам рублей, т.е. будет составлять по крайней мере в семь раз большую сумму, чем каждый процент прироста в 1925 году.
Вот как оборачивается дело, товарищи, если рассматривать вопрос о темпах и процентах прироста конкретно.
Сталин И.В. Итоги первой пятилетки...
смысл повышения производительности при отсутствии спроса на товар на рынке. Если бы предприятие не успевало выпустить товар..., а при отсутствии умения продать либо выпустить нужный товар производительность роли не играет
"Амбициозные планы"
амбициозный — гонористый, заносчивый, притязательный, гордый, высокомерный, претенциозный, кичливый, самолюбивый, спесивый, чванливый, чванный, честолюбивый, с гонором, важный, надменный, напыщенный
Прав Грудинин, только богатый народ может поднять спрос и соответственно - экономику.
20.03.2019 14:21
- гость -
а может просто производство вырастет на 25% ?
20.03.2019 14:33
Filin
Разные есть предприятия. Есть несколько предприятий в крае, у которых потенциальный сбыт превышает производственные возможости