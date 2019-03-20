Эпидемия ОРВИ и гриппа пошла на спад, но все еще сохраняется в отдельных субъектах России, сообщает Роспотребнадзор. Эпидемические пороги, по последним данным, превышены в семи регионах РФ.

При этом чаще всего инфекцией заражаются люди старше 15 лет. В этой возрастной категории эпидпороги превысили граждане в 11 субъектах России. Следом идут группы 3-6 лет (5 регионов), до 2 и 7-14 лет (по 2).

В ведомстве отмечают, что с 11 по 17 марта лабораторно обследовано более почти 10 тысяч человек. Доля вирусов гриппа в структуре положительных находок снизилась до 68,3%.