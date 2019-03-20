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Глава Республики Алтай Александр Бердников написал заявление об отставке

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Он руководил регионом 13 лет
Глава Республики Алтай ушел в отставку

Глава Республики Алтай ушел в отставку

Фото: Александр Бердников

Глава Республики Алтай Александр Бердников на своей личной странице в социальной сети Facebook сообщил, что написал президенту страны Владимиру Путину заявление о добровольной отставке из-за окончания срока полномочий и перехода на другую работу.

"Прежде всего я благодарен президенту нашей страны за возможность руководить столь длительный период таким замечательным и красивым регионом с хорошими и прекрасными людьми. Благодарен избирателям за поддержку на выборах в 2014 году. Но всему наступает разумный предел. 13 лет работы во главе любого региона – это серьезный срок. Работа эта сложная и ответственная, требует полной отдачи моральных и физических сил. Нам многое удалось сделать, но также велик груз нерешенных проблем, накопившихся за долгие годы. Для их решения требуются новые силы, новая энергия, новые современные подходы, новый руководитель республики. Президент страны и вы, уважаемые избиратели, определитесь, кто это будет. Я благодарен членам своей команды за слаженную и в основном эффективную работу. Конечно, были и ошибки, но мы всегда двигались вперед. Желаю процветания Республике Алтай и ее народу. Как и прежде, готов служить и дальше своей малой Родине в любом другом качестве", — говорится в тексте, опубликованным Александром Бердниковым.

Ранее в отставку ушел губернатор Челябинской области Борис Дубровский. На его место президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности губернатора Алексея Текслера, который до этого занимал пост первого замруководителя федерального министерства энергетики.

Отметим, что разговоры о добровольной отставке главы Республики ходили уже долги годы. Однако сам Бердников, комментируя их, всегда говорил, что как офицер будет работать до "последнего патрона". Александр Бердников стал главой Республики Алтай в 2005 году. Эту должность он занимал три срока.
 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

20.03.2019 13:56
Евгений

кучно пошло

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