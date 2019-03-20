Следственный комитет начал проверку в связи с появившимися в СМИ сообщениями о незаконном изъятии ребенка у жительницы Барнаула.

Как сообщили в краевом управлении СКР, в средствах массовой информации было опубликовано видео, на котором сотрудники детского дома, ПДН и полиции забирают из квартиры горожанки ее ребенка.

"По словам матери, она не лишена родительских прав, а трехлетнюю дочь в детский дом незаконно отдал отец ребенка. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю организована доследственная проверка", — указывают в правоохранительном ведомстве.

В рамках проверки следователи дадут юридическую оценку действиям сотрудников полиции, а также органам опеки и попечительства на предмет злоупотребления должностными полномочиями.