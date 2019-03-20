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Сразу 100 километров Чуйского тракта ждет реконструкция в 2019 году, сообщает УПРДОР "Алтай". Так, в двух регионах на федеральной автодороге Р-256 "Чуйский тракт" предстоит провести ремонтные работы на протяженности 112 км. Кроме того, два объекта введут в эксплуатацию после реконструкции – в Тальменском и Майминском районах.

В Алтайском крае федеральная трасса соответствует нормативным требованиям более чем на 90%, поэтому первоочередной задачей становится ее расширение до четырех полос. Такие работы проводятся поэтапно: строительство очередного 9-километрового участка, в который входит новый мост через Чумыш и две разноуровневые транспортные развязки, завершат осенью.

Отремонтируют участок с 207 по 212 км, возле населенных пунктов Бажево и Солнечное. Помимо этого, пройдет ряд мероприятий, направленных на защиту покрытий. Так, шероховатую поверхностную обработку выполнят на 10-километровом участке обхода Бийска. На отрезках с 186 по 189 км и с 212 по 216 км устроят тонкослойные защитные покрытия из битумоминеральной смеси, – это улучшит транспортно-эксплуатационные характеристики, а также убережет от разрушения нижние слои дорожной одежды.

В Республике Алтай масштабные работы развернуться в Кош-Агачском районе. Капитальный ремонт здесь проведут с 894 по 931 км: основная цель – усилить основание дороги, чтобы она лучше справлялась с современными нагрузками. На участках с 803 по 808 и с 818 по 838 км выполнят защитные слои с помощью литых эмульсионно-минеральных смесей, таким образом повысив ровность и коэффициент сцепления. Еще 28 км дороги отремонтируют в Майминском районе. Здесь же предстоит ввести в эксплуатацию первый этап строящегося обхода села Майма, включающего развязку в двух уровнях.

Ранее сообщалось, что по планам дорожников сделать Чуйский тракт полностью четырехполосным за несколько лет.