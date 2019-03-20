Вступивший в должность президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой переименовать Астану в Нурсултан, сообщает gazeta.ru.
Он считает, что столица государства должна носить имя "Лидера нации", руководившего им с момента отделения от Советского Союза почти два десятилетия.
По его мнению, Назарбаева также следует наградить всеми высшими государственными наградами и предоставить ему статус "почетного сенатора".
Напомним, Назарбаев ушел с должности президента, но в то же время оставил за собой несколько ключевых постов. При этом он очень позитивно отозвался о перспективах государства при своем преемнике.
Комментарии
кукушка и петух? не?
Понеслось..... потом в мавзолей его положите.
А Горно-Алтайск - в Бердниковск!
да чего там мелочится, Казахстан сразу переименовывайте
Астана раньше называлась Целиноград, а до этого с 1830 до 1961 года Акмолинск.
Бедный мой Целиноград...
В детстве к нам в двор приехал мальчик. Он был из Целинограда.