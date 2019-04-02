У каждого второго жителя планеты проблемы с зубами или деснами: кариес, воспалительные процессы, выпадение зубов. Помимо эстетических проблем такие заболевания приводят к ухудшению здоровья в целом. Если зубы повреждены сильно, то стоматолог посоветует установить коронки. Их существует несколько видов. Но сегодня в Барнауле популярность набирают именно циркониевые. Почему так происходит? На вопросы корреспондентов Amic.ru ответил руководитель стоматологической клиники "Крокус" Станислав Гончаров.

– Станислав Александрович, почему, на ваш взгляд, циркониевые коронки набирают популярность?

– Все очень просто. Циркониевые коронки – это как автомобиль класса люкс с полной комплектацией. Что это значит? Циркониевая коронка служит дольше металлокерамики и выглядит эстетичнее. Обладатели металлокерамических коронок через некоторое время замечают серую полоску в месте, где коронка касается десны. Это просвечивает металл. У циркония так не бывает. Такие коронки отлично подходят для всех зубов, особенно для передних, потому что отличаются высокой пропускаемостью света, максимально похожи на настоящие зубы.

– Есть ли еще плюсы у циркониевых коронок помимо эстетики?

– Да, конечно, их много: имеют высокую биосовместимость и отлично встают на импланты (из-за высокой приживаемости); прочно стоят в качестве мостовидных протезов, у пациентов не бывает аллергии на такие коронки, после установки пациентов ждет быстрая реабилитация с полным отсутствием ощущения инородного тела во рту. Еще циркониевые коронки очень прочные – абсолютная устойчивость к деформациям и истиранию.

– Нам известно, что в вашей клинике в том числе и с использованием "цифровой стоматологии" устанавливают циркониевые коронки. В чем суть такого подхода? И в чем его преимущество для пациента?

– Мы снимаем слепок традиционным способом, отдаем в зуботехническую лабораторию, а там уже техник с использованием компьютерного 3D-моделирования приводит будущую коронку в максимальное соответствие с особенностями зуба конкретного пациента. Благодаря такой высокой точности, установка циркониевой коронки происходит гораздо быстрее и с минимальной коррекцией.

Для нас лучшая награда, когда пациент признается, что у него больше нет никаких комплексов по поводу улыбки. Он больше не стесняется выражать свои эмоции – ему не нужно прикрывать рот рукой.

– Можно ли сказать, что циркониевые коронки подходят всем пациентам?

– В определённом смысле – да. Я считаю, что абсолютных противопоказаний к установке протезов на основе оксида циркония нет.

– Нужно ли пациенту как-то специально готовиться перед процедурой?

– Нет, никаких подготовок от пациента эта процедура не требует. Здесь главное – мастерство специалистов. В нашей клинике случайных людей нет. У нас работает целая команда врачей, которая сможет решить проблему пациента максимально быстро и качественно. К примеру, я не просто руководитель клиники, а еще и практикующий стоматолог-ортопед. Это значит, что не понаслышке знаю обо всех нюансах нашей работы. Скажу просто: мы как-то всегда были про людей. Мама так воспитала: "Нормально делай – нормально будет". И вся моя команда этих же принципов придерживается.

Цифровая модель циркониевой коронки / Фото: nn.ru

– У многих поход в стоматологическую клинику вызывает немало страхов. Чтобы их избежать, расскажите поэтапно, что ждет пациента, который собирается на процедуру установки циркониевой коронки?

– Правильно, кто предупрежден – тот вооружен. В нашей клинике мы работаем так:

Бесплатная консультация; Составление детального плана лечения, снятие слепков для временных коронок; Подготовительный этап к протезированию – это терапевтическое лечение, санация полости рта; Обработка зубов под коронку и наложение временных коронок; Снятие слепков, определение цвета зубов; Изготовление циркониевых коронок в лаборатории при помощи цифрового метода; Примерка и коррекция коронок по прикусу, согласование общего внешнего вида с пациентом; Фиксация коронок в полости рта.

– А после установки как нужно ухаживать за циркониевыми коронками?

– Как за остальными зубами, но есть одно важное условие – это наличие ирригатора у пациента. С его помощью ухаживать за циркониевыми коронками будет проще. При этом они сохранят прекрасный внешний вид – будут как новые. Благодаря тому, что диоксид циркония – это очень прочный и устойчивый к износу материал, срок его годности не ограничен, и циркониевые коронки, за которыми правильно ухаживают, могут служить от 10-15 лет.

– Наверное, циркониевые коронки дорогое удовольствие?

– В других клиниках может быть. Но у нас в клинике "Крокус" штат не раздут, а значит, мы можем себе позволить держать цену на 20% ниже среднерыночной по Барнаулу, а сейчас у нас еще и акция действует – установка циркониевой коронки обойдется всего лишь в 11 900 рублей.

Стоматологическая клиника "Крокус"

Барнаул, ул. Советская, 6/2

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