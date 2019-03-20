На данный улице около сотни домов/ Фото: мобильный репортер Amic.ru

Жители пригородного барнаульского поселке Новомихайловка возмущены состоянием улицы Нагорной.

Фотографии "раскисшей" дороги в редакцию портала Amic.ru прислала местная жительница через специальную функцию "Мобильный репортер".

"Вот такая весна каждый год, поселок Новомихайловка Индустриального района. На улице Нагорная. Прошу заметить, самая длинная улица в поселке. На данной улице около ста домов", — отметила женщина.