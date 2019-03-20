Минтруд планирует продлить действие программы материнского капитала еще на три года, сообщают "Известия".

Ее собираются внести в федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей", рассчитанный до 2024 года. Предполагается, что его могут подготовить и рассмотреть уже в третьем квартале 2019 года.

Ранее в рамках реализации "демографического пакета" программу маткапитала продлили до 31 декабря 2021 года.

В настоящее время материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий семьи, получение детьми образования, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, пенсию матери, а также присмотр и уход за ребенком.