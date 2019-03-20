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Программу материнского капитала хотят продлить на три года

, ИА "Амител"
Ее планируется внести в проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей до 2024 года"
Минтруд планирует продлить действие программы материнского капитала еще на три года / Фото: pixabay.com

Минтруд планирует продлить действие программы материнского капитала еще на три года / Фото: pixabay.com

Минтруд планирует продлить действие программы материнского капитала еще на три года, сообщают "Известия".

Ее собираются внести в федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей", рассчитанный до 2024 года. Предполагается, что его могут подготовить и рассмотреть уже в третьем квартале 2019 года.

Ранее в рамках реализации "демографического пакета" программу маткапитала продлили до 31 декабря 2021 года.

В настоящее время материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий семьи, получение детьми образования, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, пенсию матери, а также присмотр и уход за ребенком.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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