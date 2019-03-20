Уход с поста главы Республики Алтай Александра Бердникова ожидаем и логичен в контексте работы Кремля по обновлению губернаторского корпуса. Об этом порталу Amic.ru рассказал алтайский политтехнолог Константин Лукин.

"В этом году посты покинут все губернаторы, которые находятся у власти продолжительное время, а также те, которые не смогли бы избраться на новый срок на следующих выборах и в регионах, где нестабильная социально-экономическая ситуация", — в целом охарактеризовал ситуацию собеседник.

По словам Лукина, Кремль сейчас будет перестраивать внутреннюю политику в регионе. Но без вливаний из федерального бюджета в дотационную республику не старый, не новый губернатор ничего бы изменить не смогли.

"Три срока у власти — это много. Но сейчас давать независимую оценку его правлению рано, должно пройти время. Но в любом случае он впишется в историю, как генерал-губернатор, который держал местные элиты в ежовых рукавицах. Это самая правильная политика в отношении национальных регионов", — добавил Константин Лукин.

Но пока открыты вопросы, кто его сменит и куда он уходит.

Политтехнолог считает, что назначение на этот пост Олега Хорохордина очень вероятно, поскольку в его пользу лоббирует "Сбербанк".

Напомним, Александр Бердников сообщил о своей отставке днем в среду, 20 марта на своей странице в Фейсбуке.