Губернатор Виктор Томенко посетил Каменский район, где встретился с исполняющей обязанности главы муниципального образования Евгенией Гордиенко, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Они обсудили главные проблемы района. Одна из них – прохождение зимнего сезона – была успешно решена, в том числе, благодаря выделению главой Алтайского края субсидии на 50 млн рублей.

Участники встречи сошлись во мнении, что теперь одна из важнейших тем – это ремонт дорог, на состояние которых регулярно обращают внимание местные жители.

Губернатор заверил, что жалобы не останутся незамеченными и будут учтены при разработке программы ремонта дорог на ближайшие годы.

Этой же проблемой озабочены и городские активисты, которые, узнав про приезд губернатора, пришли к зданию районной администрации.

Их принял зампредседателя правительства региона Денис Губин. В ходе диалога его участники договорились, что общественники составят список проблем и предложений по их решению, после чего передадут его со своим представителем лично губернатору.

В роли делегата избран Антон Новиков, проводивший 19 марта в Камне-на-Оби одиночный пикет. Виктор Томенко намерен обсудить с ним текущую ситуацию в Камне-на-Оби.