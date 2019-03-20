Президент России Владимир Путин назначил Олега Хорохордина временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай вместо ушедшего в отставку Александра Бердникова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Глава государства принял отставку Бердникова в среду, 20 марта. Сразу же после этого он сообщил о решении назначить Хорохордина. Однако официальные документы об этом пока не опубликованы.

46-летний Олег Хорохордин до этого назначения занимал пост председателя некоммерческого партнерства "ГЛОНАСС" и замруководителя секретариата вице-премьера Максима Акимова. По сообщениям СМИ, назначение его на новый пост лоббировали представители Сбербанка.

Хорохордин родился в Алтайском крае. Имеет два высших образования: экономическое в ААЭП, а также он окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Работал на разных предприятиях в Алтайском крае, в том числе слесарем и плотником. В 2002 начал работать в аппарате полпреда в ЦФО Георгия Полтавченко, в 2006-м перешел на работу в управление по внутренней политике администрации президента. В "ГЛОНАССе" с 2012 года.