Среда, 20 Март, 17:56

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 64,32
€ 73
258653
Обь
-9см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле Парламент Алтайского края
Новости

Мошенники будут плакать: почему лучше оплачивать покупки с мобильного счета

, ИА "Амител"
Жители Алтая не понаслышке знают о такой проблеме, как списание денег с банковской карты злоумышленниками. Как этого избежать?
Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Сегодня заплатить можно столькими способами, что голова идет кругом. Но платите ли вы с мобильного счета вашего телефона? Мы расскажем, почему те, кто игнорируют такой вариант, делают это зря.

Есть минимум три причины платить с мобильного счета, а не картой.

  • Защита и безопасность

При оплате картой вы всегда вынуждены вводить ее номер, ваше имя и код безопасности (те самые три цифры на оборотной стороне карты). Тем самым вы раскрываете все свои данные. Эти данные, будучи введенными по оплошности на поддельном сайте, позволят злоумышленнику потратить все деньги с вашей карты. Увы, есть сайты, на которых, зная данные карты, можно покупать, не подтверждая покупки по SMS.

При оплате же со счета мобильного вам достаточно ввести его номер. Далее – этого нельзя обойти – нужно подтвердить платеж через SMS, которое на этот же номер и придет. 

Кстати, много удобных возможностей распорядиться средствами с мобильного счета вы найдете в бесплатном приложении "МТС Деньги": различные услуги, ЖКХ, переводы – всего не перечислишь.

Загрузить "МТС Деньги"

  • Скорость совершения платежа

Вспомните, как бывает с покупками в интернете. Вы доходите до последнего этапа и вдруг понимаете, что за картой нужно сходить в другую комнату, достать ее из бумажника, а дальше ввести номер и так далее… Затем проверить, правильно ли вы все ввели, отправить платеж, получить код подтверждения из SMS от банка, ввести его, и только тогда – все. Долго. И лень.

При оплате со счета мобильного телефона вы вводите номер телефона, получаете код подтверждения в SMS и оплачиваете. Одна минута, если не меньше. Особенно удобно платить с мобильного счета, если нужно что-то купить не через телефон или компьютер, а при помощи какого-то особого гаджета – умного телевизора, терминала парковки и других устройств, где набирать что-либо крайне неудобно.

  • Автоматические платежи

Как часто при покупке, например, приложения вы зарекались, что возьмете только бесплатный пробный или льготный период, а по его истечении удалите подписку, чтобы не платить? И как часто вспоминали об этом только после прихода SMS от банка о списании денег с карты? И сколько таких SMS вы пропустили, прежде чем заметить? Вот-вот, мы тоже обжигались… А подписка может быть недешевой.

Чтобы избежать подобных сюрпризов, выгоднее подключать к таким автоплатежам, раз они неизбежны, не банковскую карту, а счет телефона. Лишние утекшие 300-500 рублей с банковской карты вы с большой вероятностью проигнорируете, и платеж за следующий месяц или год злополучной подписки спишется, и, может, не раз. А вот на счету телефона нужной суммы может и не оказаться. Вы получите странную SMS о недостатке средств, начнете разбираться и обязательно предотвратите ненужные траты. А на нужные нетрудно подкинуть денег на счет. Такой лайфхак точно убережет вас от части бесполезных или нежелательных расходов.

Как оплачивать покупки с телефона

В этом нет ничего сложного. При покупке в интернет-магазине, в магазине приложений или в онлайн-кинотеатре выбирайте не оплату картой, а оплату с телефона (оплату через SMS, оплату через оператора и т. д. – название может отличаться). Следуйте простой короткой инструкции. Кстати, на МТС/Медиа уже имеется информация о шести сервисах, в которых можно платить со счета мобильного телефона, и наглядно показано, как это сделать. Обязательно попробуйте!

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
17:53
Водителей в Барнауле предупреждают о торчащей арматуре на дороге 0
17:35
Замглавы администрации Рубцовска подал в отставку 0
17:22
Путин назначил кикбоксера врио главы Калмыкии 1
17:12
Пострадала девушка: подробности ДТП с перевернувшимся кроссовером в Барнауле 2
17:03
Дочь Назарбаева возглавила сенат Казахстана 1
16:51
Мошенники будут плакать: почему лучше оплачивать покупки с мобильного счета 0
16:42
Кроссовер перевернулся на крышу в результате ДТП в Барнауле 1
16:34
Росстат нашел связь между бедностью и одиночеством 1
16:21
Forbes составил рейтинг самых надежных банков России 0
16:01
Президент назначил Олега Хорохордина врио главы Республики Алтай 0
15:50
Путин принял отставку главы Республики Алтай Бердникова 0
15:34
Томенко обсудил с Гордиенко проблемы Каменского района 0
15:22
Держал в ежовых рукавицах: политтехнолог о правлении главы Алтая Бердникова 0
15:12
Программу материнского капитала хотят продлить на три года 0
15:06
Жители пригорода Барнаула жалуются на "раскисшую" дорогу 4
14:50
Новый лидер Казахстана предложил переименовать Астану в Нурсултан 10
14:41
Где и как на Алтае в 2019 году расширят и отремонтируют Чуйский тракт. Карта 2
14:32
Танцы и угощения: иностранные студенты АлтГТУ приглашают на празднование Навруза 2
14:21
Следком выясняет, законно ли у жительницы Барнаула забрали ребенка 0
14:15
Эпидемия ОРВИ и гриппа пошла на спад 1
14:07
Российские фигуристы установили мировой рекорд на ЧМ-2019 1
13:58
Алтайскому бизнесу рассказали, как повысить производительность труда на 20% 19
13:49
Глава Республики Алтай Александр Бердников написал заявление об отставке 0
13:33
Более трех тонн подозрительной форели развернули на границе Алтайского края 0
13:21
"Когда отменили последний урок": барнаульские школьники о том, что такое счастье 4
13:15
Алтайская прокуратура взялась за проверку двойных платежей за вывоз мусора 1
13:03
Порошенко обвинил Москву в остановке развития метро Киева 2
12:51
Сотни проб крови пытались незаконно ввезти из Казахстана в Алтайский край 0
12:45
АлтГТУ приглашает школьников на День открытых дверей 0
12:33
Участники группы наркокурьеров в Алтайском крае получили реальные сроки 3
12:21
Росстат прекратит ежемесячную публикацию сведений о доходах граждан 1
12:12
"Когда нет хозяина – все плохо": из "Изумрудного" сделают парк для тихого отдыха 7
12:01
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза 4
11:50
"Ты в политике": алтайские единороссы запустили новый политический проект 6
11:36
Ссора из-за школьных обид на Алтае закончилась стрельбой из ружья 1
11:23
Ученые назвали самую счастливую страну в мире 7
11:14
Количество пенсионеров в Алтайском крае выросло 10
11:01
Сотрудников ФСИН обяжут уважать заключенных 7
10:52
Барнаулец вынес из магазина две бутылки виски, спрятав их под куртку 5
10:38
"АлтайБаскет" разгромно проиграл в Чебоксарах 0
10:24
Ученые: перевод стрелок грозит ожирением и обострением болезней 7
10:18
Резкое потепление придет в Алтайский край под занавес рабочей недели 0
10:05
Google представила сервис запуска игр из браузера Chrome 0
10:00
Polo Connect: общайся с умным автомобилем 0
09:49
В барнаульском доме, подлежащем сносу, все еще живут люди 3
09:32
Два жилых дома пострадали в Барнауле из-за сильного пожара 1
09:21
Бийчанка идет под суд за убийство собственной матери 0
09:12
Стало известно содержание беседы Путина и Назарбаева 19 марта 6
09:07
Давайте жить дружно: в каких случаях возможно мирное сосуществование соседей 0
09:02
Сохранить ментальное здоровье: где в Барнауле помогут при нервных расстройствах 0
08:54
Как купить жилье в новостройке в центре Барнаула максимально выгодно 0
08:52
Филиал краевого шахматного клуба открыли в Бийске 0
08:43
Звезду фильмов для взрослых Беркову госпитализировали 19
08:28
Пушков рассказал, что будет, если Бразилия вступит в НАТО 3
08:18
Помощь извне: есть ситуации, с которыми лучше не оставаться один на один 0
08:03
Как стать специалистом по недвижимости за 5 дней 0
07:50
Праздник в режиме нон-стоп: в Барнауле открылся новый караоке-клуб 1
07:35
"Главное – затащить!": чем опасны скидки и низкие цены на имплантацию зубов 0
07:22
Сертификат на маткапитал в 2018 году получили 10,5 тысячи алтайских семей 0
07:19
Как полюбить себя: в Барнауле пройдет семинар для женщин от известной художницы 2
07:03
Первый блин – комам: что такое Комоедица и чем она отличается от Масленицы 2
06:48
Врио ректора АлтГУ объяснил, как иностранные студенты развивают экономику края 0
06:32
День весеннего равноденствия – 2019: когда будет и что нельзя делать 2
06:23
Сколько пенсионеров в Алтайском крае смогли получить сельскую доплату к пенсии 0
06:14
Воздух в Алтайском крае 20 марта прогреется до +5 градусов 0
06:01
Где установят камеры фото- и видеофиксации в Алтайском крае в 2019 году 16
05:51
Казахстанцы массово скупают доллары после отставки Назарбаева 2
04:39
Стали известны подробности "пожара" в самолете в Тегеране 2
03:16
Москва выпала из топ-100 самых дорогих городов мира 0
02:56
Путин назвал самый лучший в мире военный самолет 4
01:58
Госдума рассмотрит вопрос усыновления детей ВИЧ-инфицированными 5
00:59
Нурсултан Назарбаев представил своего преемника 8

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.