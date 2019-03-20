Сегодня заплатить можно столькими способами, что голова идет кругом. Но платите ли вы с мобильного счета вашего телефона? Мы расскажем, почему те, кто игнорируют такой вариант, делают это зря.

Есть минимум три причины платить с мобильного счета, а не картой.

Защита и безопасность

При оплате картой вы всегда вынуждены вводить ее номер, ваше имя и код безопасности (те самые три цифры на оборотной стороне карты). Тем самым вы раскрываете все свои данные. Эти данные, будучи введенными по оплошности на поддельном сайте, позволят злоумышленнику потратить все деньги с вашей карты. Увы, есть сайты, на которых, зная данные карты, можно покупать, не подтверждая покупки по SMS.

При оплате же со счета мобильного вам достаточно ввести его номер. Далее – этого нельзя обойти – нужно подтвердить платеж через SMS, которое на этот же номер и придет.

Кстати, много удобных возможностей распорядиться средствами с мобильного счета вы найдете в бесплатном приложении "МТС Деньги": различные услуги, ЖКХ, переводы – всего не перечислишь.

Загрузить "МТС Деньги"

Скорость совершения платежа

Вспомните, как бывает с покупками в интернете. Вы доходите до последнего этапа и вдруг понимаете, что за картой нужно сходить в другую комнату, достать ее из бумажника, а дальше ввести номер и так далее… Затем проверить, правильно ли вы все ввели, отправить платеж, получить код подтверждения из SMS от банка, ввести его, и только тогда – все. Долго. И лень.

При оплате со счета мобильного телефона вы вводите номер телефона, получаете код подтверждения в SMS и оплачиваете. Одна минута, если не меньше. Особенно удобно платить с мобильного счета, если нужно что-то купить не через телефон или компьютер, а при помощи какого-то особого гаджета – умного телевизора, терминала парковки и других устройств, где набирать что-либо крайне неудобно.

Автоматические платежи

Как часто при покупке, например, приложения вы зарекались, что возьмете только бесплатный пробный или льготный период, а по его истечении удалите подписку, чтобы не платить? И как часто вспоминали об этом только после прихода SMS от банка о списании денег с карты? И сколько таких SMS вы пропустили, прежде чем заметить? Вот-вот, мы тоже обжигались… А подписка может быть недешевой.

Чтобы избежать подобных сюрпризов, выгоднее подключать к таким автоплатежам, раз они неизбежны, не банковскую карту, а счет телефона. Лишние утекшие 300-500 рублей с банковской карты вы с большой вероятностью проигнорируете, и платеж за следующий месяц или год злополучной подписки спишется, и, может, не раз. А вот на счету телефона нужной суммы может и не оказаться. Вы получите странную SMS о недостатке средств, начнете разбираться и обязательно предотвратите ненужные траты. А на нужные нетрудно подкинуть денег на счет. Такой лайфхак точно убережет вас от части бесполезных или нежелательных расходов.

Как оплачивать покупки с телефона

В этом нет ничего сложного. При покупке в интернет-магазине, в магазине приложений или в онлайн-кинотеатре выбирайте не оплату картой, а оплату с телефона (оплату через SMS, оплату через оператора и т. д. – название может отличаться). Следуйте простой короткой инструкции. Кстати, на МТС/Медиа уже имеется информация о шести сервисах, в которых можно платить со счета мобильного телефона, и наглядно показано, как это сделать. Обязательно попробуйте!