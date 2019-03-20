Из-за инцидента было осложнено движение / Фото: Иван Иванов, Денис Чернов / vk.com/barneos22

Кроссовер перевернулся на крышу в результате ДТП, случившегося днем 20 марта в Барнауле.

Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Произошло ДТП на пересечении улиц Весенняя и Целинная. Автомобиль одного из участников в результате аварии перевернулся на крышу", – отмечает автор заметки.

Портал Amic.ru обратился за подробностями в городскую ГИБДД.