Из-за инцидента было осложнено движение / Фото: Иван Иванов, Денис Чернов / vk.com/barneos22
Кроссовер перевернулся на крышу в результате ДТП, случившегося днем 20 марта в Барнауле.
Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Произошло ДТП на пересечении улиц Весенняя и Целинная. Автомобиль одного из участников в результате аварии перевернулся на крышу", – отмечает автор заметки.
Портал Amic.ru обратился за подробностями в городскую ГИБДД.
Комментарии
Кто хоть раз там проезжал знает, что там сугробы на обочине, ничего не видно пока наполовину не выкатишься на весеннюю. А хундаист по ходу летел с Борзейки на первой космической...