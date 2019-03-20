Старшая дочь лидера нации Дарига Назарбаева избрана спикером сената Казахстана, сообщает "Интерфакс". За ее кандидатуру депутаты проголосовали единогласно.

Политик поблагодарила сенаторов за оказанное доверие и заверила их, что полностью осознает роль парламента в жизни страны.

Дариге Назарбаевой 55 лет. В сенате она возглавляла комитет по международным делам, обороне и безопасности. До этого была заместителем премьер-министра Казахстана, вице-спикером мажилиса и возглавляла парламентскую фракцию партии "Нур Отан".