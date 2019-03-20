Подробности ДТП, в результате которого в Барнауле перевернулся кроссовер, сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД.

В Госавтоинспекции отметили, что участниками аварии на пересечении улиц Весенняя и Целинная стали автомобили Hyundai Creta и Nissan X-Trail. В результате столкновения произошло опрокидывание автомобиля Hyundai.

Травмы получила 25-летняя пассажирка корейского авто. Ее доставили в медучреждение для оказания помощи. По факту ДТП проводится проверка.