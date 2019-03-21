Самые известные и успешные люди с синдромом Дауна

21 марта отмечается Международный день человека с синдромом Дауна. Дата была выбрана не случайно: именно трисомия по хромосоме 21 (наличие трех гомологичных хромосом вместо пары) вызывает синдром Дауна.

Если раньше особенных детей скрывали от общества, то теперь все изменилось. Благодаря любви, заботе и терпению родных жизнь многих "солнечных" детей складывается довольно успешно и интересно. А некоторые из них становятся успешными не благодаря, а вопреки обстоятельствам. Amic.ru вспоминает истории самых знаменитых и успешных людей с синдромом Дауна.

Мировые знаменитости

Джудит Скотт

Джудит Скотт / Фото: womanadvice.ruДжудит Скотт – автор скульптур из ниток, которые продают за десятки тысяч долларов и выставляют в музеях аутсайдерского искусства.

Джудит родилась в 1943 году в городе Колумбус. Ее сестра-близнец Джойс была абсолютно здорова, а у Джудит обнаружили синдром Дауна. До семи лет сестры были неразлучны, они понимали друг друга, несмотря на то, что Джудит не говорила и не реагировала, когда к ней обращаются. Под давлением общественности родители отдали больную девочку в приют. Спустя годы Джойс нашла Джудит и забрала ее к себе, чтобы заботиться. Женщина стала посещать центр искусств для людей с ментальной инвалидностью и освоила технику создания скульптур из ниток.

Пабло Пинеда

Пабло Пинеда / Фото: womanadvice.ruПабло Пинеда – всемирно известный испанский актер и преподаватель, в честь которого названа площадь в его родном городе Малага.

У Пабло обнаружили мозаичную форму синдрома Дауна (не все его клетки содержат лишнюю хромосому). Родители отправили Пабло в обычную школу, которую он успешно окончил. Затем он получил диплом в области педагогической психологии и стал преподавателем. Также Пабло снялся в художественном фильме "Я тоже", рассказывающем о любви мужчины с синдромом Дауна и здоровой женщины. За эту роль он был награжден "Серебряной раковиной" кинофестиваля в Сен-Себастьяне.

Паскаль Дюкенн

Паскаль Дюкенн / Фото: jexpliquelesblagues.comПаскаль Дюкенн – бельгийский актер театра и кино. Получил первые роли в фильмах после встречи с режиссером Жако Ван Дормалем. Сыграв Жоржа в фильме "День восьмой", был признан лучшим актером на Каннском кинофестивале. Также снимался в фильме "Господин Никто" в роли двойника главного героя (Джаред Лето).

Российские знаменитости

Сергей Макаров

Сергей Макаров / Фото: kino-teatr.ruСергей Макаров – актер театра Простодушных (первого российского театра для людей с ограниченными возможностями), который также снялся в нескольких фильмах ("Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви", "Повесть о капитане Копейкине", "Старухи", "Квартирка", "Рагин", "Веселый солдат", "Борис Годунов" и другие).

Роли Сергея Макарова отмечены на кинофестивалях Дома Ханжонкова и фестивале "Сталкер – за права человека". Международная организация CUVICUS включила Сергея в число 11 самых знаменитых людей с ограниченными возможностями.

Мария Ланговая

Мария Ланговая / Фото: 900igr.netМаша Ланговая – титулованная алтайская пловчиха, обладательница золотой и двух бронзовых наград чемпионата России по плаванию под эгидой Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями; золотой и бронзовой медалей Всемирных летних игр Специальной Олимпиады; золотой и двух серебряных медалей международных соревнований по плаванию Special Olympic. Мама отдала Марию на плавание, чтобы закалить часто болеющую дочь. Маша показывала хорошие результаты и попала в профессиональный спорт.

Семен Семин

Эвелина Бледанс с сыном / Фото: vokrug.tvСемен – младший ребенок знаменитой российской актрисы Эвелины Бледанс. Актриса не скрывает диагноз сына, она активно участвует в телевизионных шоу, рассказывая о жизни с "солнечным" ребенком, и привлекает внимание общественности к проблемам "особенных" людей. В 2019 году она запустила флешмоб #мывсеразные, призвав всех надеть носки разного цвета, сделать фото и выложить его в соцсети с одноименным хэштегом. "Надев разные носки, почувствуйте себя другим, непохожим, особенным", – написала актриса. Флешмоб уже поддержали звезды шоу-бизнеса и депутаты Госдумы.