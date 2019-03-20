Президент РФ на рабочей встрече с Бату Хасиковым объявил о решении назначить его врио главы Республики Калмыкия, сообщает пресс-служба Кремля.

Хасиков приобрел мировую славу еще как спортсмен. Он многократно выигрывал чемпионаты мира по кикбоксингу.

После завершения спортивной карьеры занялся политикой, активно продвигая идеи развития спорта и здорового образа жизни.

В 2008 году избран в парламент Калмыкии, в 2012-м – в Совет Федерации, а в 2017-м стал советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи.

На посту он сменил Алексея Орлова, который ранее подал в отставку по собственному желанию. Свое решение он объяснил курсом на обновление управленческих кадров.