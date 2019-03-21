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Директор барнаульского парка "Лесная сказка", депутат АКЗС Сергей Писарев на круглом столе в парламентском центре, посвященном судьбе "Изумрудного", высказался о том, что у парка должен быть хозяин, который и будет вкладывать деньги в его развитие. Об этом рассказал в качестве комментария на идею алтайской журналистки Ларисы Вигандт, предложившей барнаульцам заняться высадкой деревьев на территории парка "Изумрудный", не дожидаясь окончания судебного разбирательства между Управлением имущественных отношений Алтайского края с экс-арендатором ООО "Лидер". Так, высадить деревья готовы около 30 человек, которые возьмут шефство над определенным участком парка. Сергей Писарев сообщил, что у каждого парка должен быть хозяин.

"Ваша инициатива достойна уважения, но мы проходили все эти процессы. Когда мы приглашали в "Мизулинскую рощу", на которую я потратил 300 тысяч, на субботник и высадку деревьев жителей соседних домов, то пришел всего один человек. Всего один! В итоге сквер восстанавливали только работники парка "Лесная сказка", – сказал Сергей Писарев.

Что касается "Изумрудного", то его большая часть является кладбищем, поэтому он должен стать мемориальным парком. Но для этого у него должен появиться хозяин. Над этим вопросом сейчас работает администрация Барнаула.

"Кто будет платить? За освещение парка, например. В "Лесной сказке" содержание только одной аллеи от улицы Энтузиастов до Антона Петрова обходится в год в 7 миллионов рублей. Инициатива хорошо, но кто будет убирать парк утром, кто будет убирать мусор или туалеты? Это и есть жизнь парка, поэтому должен быть хозяин. Сегодня территория парка "Изумрудный" представляет опасность. Мы сегодня судимся с теми, на кого упали ветхие ветки деревьев во время урагана летом прошлого года. И они предъявляют претензии ни власти, а мне, потому что ветки упали на автомобиль именно в моем парке. Деревья в "Изумрудном" нужно регулярно обновлять, как это делают в институте имени Лисовенко. "Изумрудный" просто постарел. Это нужно принять, как данность. Поэтому нужно вырубить все старые деревья и высадить новые", – заключил Сергей Писарев.

Отметим, что в ходе круглого стола стало известно, что администрацией Барнаула сейчас уже разрабатывается концепция парка "Изумрудный", который планируют сделать местом для тихого отдыха. После завершения всех судебных процессов, когда парк будет вновь передан Управлению имущественных отношений, в мэрии планируют по аналогу с парком "Центральный" создать автономное учреждение, которое и будет заниматься благоустройством "Изумрудного". Ожидается, что там появятся велодорожки, будет высажен газон для отдыха с большим количеством скамеек и минимальным количеством аттракционов.