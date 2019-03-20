Фото: vk.com/barneos22

Водителей в Барнауле предупреждают о прутьях арматуры, торчащих из дорожного полотна в районе пересечения Южного тракта и объездной дороги.

"Не выезжайте на обочину на светофоре: со стороны поселка Южного из дорожного полотна торчат прутья арматуры", – отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.

Данное сообщение сопровождается фотографией с проблемным участком дороги.