Парламент Казахстана в невероятно короткие сроки принял в двух чтениях закон о переименовании столицы Казахстана, сообщает РИА Новости.
В честь первого президента Назарбаева решено переименовать Астану в Нурсултан. Депутаты называют это справедливым историческим решением.
Для окончательной смены названия города теперь нужна только одна подпись – президента Касым-Жомарта Токаева, который и выступил инициатором этого преобразования.
Комментарии
Совсем плохо дело. Одни лижут задницу, а другой считает что так оно и надо.
Бедный город не успевает менять названия: до 1961 года - Акмолинск, в 1961 до 1992 года - Целиноград, до 1997 года Акмолинск, до 2019 года - Астана, теперь - Нурсултанат, умрет Назарбаев и снова переименуют?
Бывшая казацкая станица. Акмолинск был Акмолинском 131 год.
Ну ведь была идея переименовать Барнаул в "Санкт-Путинбург" или в "Путин на Оби". Но наши, правда, это серьёзно не рассматривали. Хотя время идет - кто знает, что дальше будет?
Мацквачи, готовьтесь проживать в славном городе Владимирград.
А сколько по мелочи можно будет переименовать! Большие Галерные Вованы, Малые Вованчики...Но этот Касым начал неплохо, да!
бессменный падишах готов уйти из власти только тогда, когда может заменить себя тем, кто будет лепить из него небожителя
20.03.2019 18:47
Гость
А как же Зеленоград?
В наступившем безвластии граждане Казахстана единодушно (99,9%)проголосовали за присоединение к Крыму...