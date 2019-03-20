Парламент Казахстана в невероятно короткие сроки принял в двух чтениях закон о переименовании столицы Казахстана, сообщает РИА Новости.

В честь первого президента Назарбаева решено переименовать Астану в Нурсултан. Депутаты называют это справедливым историческим решением.

Для окончательной смены названия города теперь нужна только одна подпись – президента Касым-Жомарта Токаева, который и выступил инициатором этого преобразования.