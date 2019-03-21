Отношения Казахстана и России, а также российских регионов, после отставки президента Казахстана Нурсултана Назарбаева не изменятся. Однако миграционные процессы могут активизироваться. Мнение по ситуации порталу Amic.ru высказали эксперты из алтайской науки.

"Как это нередко бывает, предсказывавшаяся экспертами отставка стала неожиданностью для основной массы казахстанцев и наблюдателей из-за рубежа. Из разнообразных вариантов транзита власти была выбрана дэнсяопиновская модель ухода с высших государственных постов при сохранении в своих руках основных рычагов власти. Несомненно, будут предприняты меры по психологической адаптации граждан Казахстана к новой реальности. Уже прозвучали инициативы о переименовании столицы из Астаны в Нурсултан. Несомненно, в стране появится множество памятников национальному лидеру", — сказал профессор кафедры всеобщей истории и международных отношений исторического факультета Алтайского госуниверситета, кандидат исторических наук Олег Курныкин.

При этом его отставка создала атмосферу некоторой неопределенности и обеспокоенности в обществе, что в соответствии с нынешними рыночными временами проявляется в скупке валюты населением, добавил собеседник. И действительно, по сообщениям СМИ из-за ажиотажного спроса в некоторых обменниках Астаны закончились доллары, соответственно растет курс доллара и дешевеет тенге.

"Скажется ли это на отношениях российских регионов с Казахстаном? Думается, серьезных перемен ожидать не стоит. Психологический стресс для населения Казахстана пройдет, курс тенге стабилизируется, возможно, на более низкой отметке. Спрос на российскую недвижимость среди граждан Казахстана, если и проявится, будет кратковременным", — добавил эксперт.

А вот влияние на миграционные процессы может быть более долгосрочным. Хотя основной поток русскоязычных мигрантов из Казахстана пришелся на 1990-е годы и оставшиеся в этой стране русские в целом интегрировались в казахстанское общество, нельзя исключать некоторого роста количества переселенцев из Казахстана. Это обусловлено менее комфортными условиями для "казахстанских русских" в связи с постепенным уходом от власти "постсоветского поколения" руководителей в Казахстане и выдвижением нового поколения, не испытывающего ностальгии по советскому прошлому, добавил он.

"В краткосрочной перспективе ожидать каких-либо перемен в российско-казахстанских отношениях, в том числе на региональном уровне, не стоит. Более важны долговременные процессы и тенденции, определяющие стратегические отношения между двумя странами, а здесь не все очевидно", — заключил Олег Курныкин.

Олег Боронин, который сейчас является главой Сибирского сельсовета Первомайского района, а в прошлом востоковедом (кандидат исторических наук), назвал уход Назарбаева — мудрым ходом.

"Это стратегическое, глубоко продуманное решение и оно явно не навредит ни Назарбаеву, ни его семье. Он не утратит своего влияния, останется национальным лидером", — говорит Боронин.

Что же касается отношений Алтая и Казахстана, то он тоже считает, что они не ухудшатся. Но при этом подчеркивает: Казахстан в своем развитии на шаг впереди России, они выстроили более адаптивную социально-экономическую модель, однако же отношения с РФ для этой страны крайне важны.

Боронин миграции из Казахстана не ждет: все, кто хотел переехать, давно это сделали.