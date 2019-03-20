Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в Instagram стихотворением объявил о своем уходе на заслуженный отдых.

Рассуждая в стихотворной форме о возможности продолжения выступлений на сцене, он приходит к выводу, что раж уже уходит.

Поэтому исполнителем принято решение, что стадионный тур 2019 года с группой "Ленинград" будет последним для него.

"Прыгать и скакать приматом,

Доложу, нелёгкий крест.

Я за всех ругался матом.

Бог не сдаст, свинья не съест.

Между сложными вещами,

Я скажу, как не юнец, -

Этот тур будет прощальным,

Вот и сказочке конец".

Он допускает возможность, что еще выступит после прощального тура с "Ленинградом" когда-нибудь, но точно нескоро.

"Мавр сделал своё дело", — подытоживает лидер группы.