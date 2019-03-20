Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в Instagram стихотворением объявил о своем уходе на заслуженный отдых.
Рассуждая в стихотворной форме о возможности продолжения выступлений на сцене, он приходит к выводу, что раж уже уходит.
Поэтому исполнителем принято решение, что стадионный тур 2019 года с группой "Ленинград" будет последним для него.
"Прыгать и скакать приматом,
Доложу, нелёгкий крест.
Я за всех ругался матом.
Бог не сдаст, свинья не съест.
Между сложными вещами,
Я скажу, как не юнец, -
Этот тур будет прощальным,
Вот и сказочке конец".
Он допускает возможность, что еще выступит после прощального тура с "Ленинградом" когда-нибудь, но точно нескоро.
"Мавр сделал своё дело", — подытоживает лидер группы.
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