Бийские школьники в рамках программы "Дежурный по планете" создали работающий прототип установку ультразвукового бурения инопланетного грунта.

В частности, ее можно применять для проведения исследований недр Луны, сообщает пресс-служба Национальной технологической инициативы.

Свое творение юные изобретатели представили в финале конкурса "по разработке прототипов космических систем, устройств и аппаратов", состоявшегося в Образовательном центре "Сириус".

Ученики 8 и 9 классов продемонстрировали возможности устройства. Оно способно не только бурить, но и брать пробы грунта из глубины.

Молодые разработчики перечислили целый ряд его преимуществ перед криогенным бурением, которое собираются применять на Луне.

В частности, оно экономичнее и тратит меньше энергии. Кроме того, оно почти не нагревает почву (+10 градусов по Цельсию), в то время как криогенное бурение повышает температуру исследуемого материала в среднем на 100 градусов, что может изменить характеристики проб грунта.

Также бийчане использовали систему псевдовращения, быстро удаляющую остатки грунта из зоны бурения.

Прототип уже прошел испытания на макете лунного грунта при различной температуре. Его работоспособность высоко оценена. Группа изобретателей планирует продолжить доработку устройства на базе ЦМИТа в Бийске.