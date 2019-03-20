Российская фигуристка Алина Загитова сегодня, 20 марта, на ЧМ-2019 по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) блестяще выполнила короткую программу, завершив день с отрывом более пяти баллов от ближайшего конкурента.

Как сообщает РИА Новости, судьи оценили выступление россиянки на 82,08 балла. Вторую строчку держит японка Каори Сакамото (76,86), третью – представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева (75,96).

Немного не хватило до попадания в тройку другой российской спортсменке – Евгении Медведевой. За ее выступление члены жюри поставили 74,23 балла.

Напомним, чуть ранее в этот же день российская пара фигуристов установила мировой рекорд.