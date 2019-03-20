Центральный районный суд сегодня, 20 марта, начал заседание по делу водителя BMW, устроившему ДТП с тремя погибшими, сообщает "Катунь 24".

Судья заслушал показания потерпевших и обвиняемого. Он не признал своей вины в преступлении, предусмотренном ст. 264 УК РФ.

Если суд сочтет доказательства следствия достаточными, барнаульцу грозит до 9 лет лишения свободы. Приговора он будет дожидаться в СИЗО – именно такую меру пресечения ему назначили.

Напомним, что смертельная авария произошла 15 октября прошлого года, когда автомобиль BMW X6 пересек регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В результате машина столкнулась с автомобилем Renault. От полученных травм погибли три пассажира Renault: 5-летняя малышка скончалась на месте ДТП, девочка 3 лет и ее мать умерли в больнице.

Водитель и мужчина-пассажир Renault были госпитализированы. Пассажиру BMW медицинская помощь была оказана на месте аварии.