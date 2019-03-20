Walt Disney Company завершил сделку по приобретении большей части активов 21st Century Fox у медиамагната Руперта Мердока, сообщает "360".

Конгломерат заплатил 71,3 млрд долларов и теперь получил права на десяток франшиз фильмов и не менее 17 сериалов.

Таким образом, именно Disney теперь будет владеть такими популярными кинокартинами как "Аватар", "Люди Икс", "Дэдпул", "Крепкий орешек", "Чужой", "Хищник", "Планета обезьян", "Один дома", "Ледниковый период" и "Фантастическая четвёрка".

В число сериалов, принадлежащих теперь Walt Disney Company входят "Симпсоны", "Футурама", "Секретные материалы" и "Фарго".

Также в "комплект" входят медиаресурсы. В частности, это телеканал National Geographic, 40% акций телесети Sky и 30% онлайн-кинотеатров.