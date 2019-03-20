Японская компания "Гаксла Фармасьюгикалс" приняла решение о прекращении поставок в Россию трех препаратов, входящих в список жизненно важных, и отзыве регистрационных удостоверений на них.

Соответствующий документ опубликован на сайте Росздравнадзора. Его можно скачать по ссылке.

Речь идет о лекарственных средствах с наименованиями "Атенолол Никомед", "Амитриптилин Никомед" и "Метронидазол Никомед".

Первое предназначено для пациентов с определенными проблемами сердечно-сосудистой системы, второе – нервной, третье – пищеварительной.

Россиян информируют, что с мая 2019 года поставки этих лекарств в Россию прекратятся, а в 2024 году будет отзыв регистрационных удостоверений на них.

Компания объясняет принятую меру пересмотром "продуктового портфеля" и необходимостью переоснащения производства для выпуска других лекарственных препаратов.