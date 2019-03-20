Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС о переносе срока Brexit, сообщает "Интерфакс".

"Я этим утром написала председателю Туску, чтобы проинформировать его, что Великобритания хочет продления действия статьи 50 до 30 июня", — прокомментировала Мэй.

Ранее парламент Великобритании большинством голосов поддержал перенос Brexit на более поздний срок.

Изначально планировалось, что британцы покинут ЕС 29 марта, но английский парламент так и не смог утвердить план соглашения с Евросоюзом по этому поводу.

В связи с этим закреплены два варианта сроков Brexit в зависимости от обстоятельств.

Если парламентарии до 20 марта все-таки одобрят соглашение с Брюсселем, то датой отделения станет 30 июня 2019 года.

В противном случае, страна будет участвовать в европейских выборах в мае и состоять в Евросоюзе несколько дольше.