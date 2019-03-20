Компания Apple представила новое поколение беспроводных наушников AirPods, сообщает ТАСС.

В числе преимуществ новой модели приводится повышенное за счет чипа H1 качество звучания, увеличенное время работы при разговоре и оснащение голосовым помощником Siri.

Кроме того, анонсировано ускоренное подключение к устройствам, которое поможет без особых задержек переключаться, например, между iPhone, Apple Watch и iPad.

AirPods идут в комплекте с беспроводным зарядным устройством в чехле. Их уже можно заказать на официальном сайте Apple.