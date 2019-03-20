Четверг, 21 Март, 00:23

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 64,28
€ 72,94
260155
Обь
-9см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле Парламент Алтайского края
Новости

Под санкции Украины попали еще три сотни российских компаний

, ИА "Амител"
Ограничительные меры коснулись свыше тысячи физических и юридических лиц
Украина объявила новые ограничительные меры в отношении российских граждан и компаний / Фото: i.simpalsmedia.com

Украина объявила новые ограничительные меры в отношении российских граждан и компаний / Фото: i.simpalsmedia.com

Украина объявила новые ограничительные меры в отношении российских граждан и компаний, сообщают "Ведомости".

Под санкции попали 294 юридических и 848 физических лиц. Украинские власти утверждают, что все они так или иначе связаны с строительством Крымского моста, конфликту в Керченском проливе и выборам в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В числе наиболее известных политиков нового санкционного списка можно выделить спикера Госдумы Вячеслава Володина, вице-премьера Дмитрия Козака, спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака и лидера самопровозглашенной Луганской Народной Республики Леонида Пасечника.

Среди персон, связанных с бизнесом, наиболее заметны такие фигуранты списка как Игорь Сечин ("Роснефть"), Сергей Чемезов ("Ростех") и Константин Малофеев (Marshall Capital).

Напомним, ранее по аналогичной причине в отношении России ввели санкции в США. В расширенный список попали еще шесть физических лиц и восемь юридических. Правда, вопреки ожиданиям, новые санкции США не обрушили, а наоборот укрепили рубль.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
23:58
Путин предложил британцам вложить сотни миллиардов в нацпроекты 0
23:40
Гитарист "Ленинграда" подтвердил слова Шнурова о роспуске группы 0
23:16
Магазин оштрафовали за бесплатную раздачу продуктов 0
22:47
Под санкции Украины попали еще три сотни российских компаний 0
22:26
Россияне смогут снимать деньги с карт прямо на кассе магазина 0
22:04
Средняя продолжительность жизни в России увеличилась 0
21:49
Apple представила наушники AirPods с беспроводной зарядкой 0
21:22
Тереза Мэй попросила ЕС перенести Brexit 0
21:07
Япония прекратит поставку в РФ трех жизненно важных лекарств 0
20:45
Disney получил права на фильмы 21st Century Fox 0
20:23
Состоялся суд по делу водителя BMW, устроившего ДТП с тремя погибшими 1
20:04
Загитова выиграла короткую программу на ЧМ-2019 1
19:48
Фура вновь протаранила рамку высоты у старого моста в Барнауле 0
19:28
Бийские школьники создали установку ультразвукового бурения грунта 0
19:08
Коротко о главном: смена руководства в Горном Алтае, волна тепла и "Изумрудный"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 20 марта
18:50
Шнуров объявил о прощальном туре "Ленинграда" 0
18:24
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан 9
18:07
Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты 0
17:53
Водителей в Барнауле предупреждают о торчащей арматуре на дороге 4
17:35
Замглавы администрации Рубцовска подал в отставку 1
17:22
Путин назначил кикбоксера врио главы Калмыкии 3
17:12
Пострадала девушка: подробности ДТП с перевернувшимся кроссовером в Барнауле 2
17:03
Дочь Назарбаева возглавила сенат Казахстана 2
16:51
Мошенники будут плакать: почему лучше оплачивать покупки с мобильного счета 1
16:42
Кроссовер перевернулся на крышу в результате ДТП в Барнауле 1
16:34
Росстат нашел связь между бедностью и одиночеством 2
16:21
Forbes составил рейтинг самых надежных банков России 0
16:01
Президент назначил Олега Хорохордина врио главы Республики Алтай 0
15:50
Путин принял отставку главы Республики Алтай Бердникова 0
15:34
Томенко обсудил с Гордиенко проблемы Каменского района 0
15:22
Держал в ежовых рукавицах: политтехнолог о правлении главы Алтая Бердникова 0
15:12
Программу материнского капитала хотят продлить на три года 0
15:06
Жители пригорода Барнаула жалуются на "раскисшую" дорогу 6
14:50
Новый лидер Казахстана предложил переименовать Астану в Нурсултан 11
14:41
Где и как на Алтае в 2019 году расширят и отремонтируют Чуйский тракт. Карта 2
14:32
Танцы и угощения: иностранные студенты АлтГТУ приглашают на празднование Навруза 2
14:21
Следком выясняет, законно ли у жительницы Барнаула забрали ребенка 0
14:15
Эпидемия ОРВИ и гриппа пошла на спад 1
14:07
Российские фигуристы установили мировой рекорд на ЧМ-2019 1
13:58
Алтайскому бизнесу рассказали, как повысить производительность труда на 20% 19
13:49
Глава Республики Алтай Александр Бердников написал заявление об отставке 0
13:33
Более трех тонн подозрительной форели развернули на границе Алтайского края 0
13:21
"Когда отменили последний урок": барнаульские школьники о том, что такое счастье 4
13:15
Алтайская прокуратура взялась за проверку двойных платежей за вывоз мусора 1
13:03
Порошенко обвинил Москву в остановке развития метро Киева 3
12:51
Сотни проб крови пытались незаконно ввезти из Казахстана в Алтайский край 1
12:45
АлтГТУ приглашает школьников на День открытых дверей 0
12:33
Участники группы наркокурьеров в Алтайском крае получили реальные сроки 4
12:21
Росстат прекратит ежемесячную публикацию сведений о доходах граждан 1
12:12
"Когда нет хозяина – все плохо": из "Изумрудного" сделают парк для тихого отдыха 8

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.