Воздух в Алтайском крае в четверг, 21 марта, прогреется до +9 градусов, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

"Без осадков, на дорогах сильная гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман", — говорится в сообщении синоптиков. Днем в крае будет -1…+4 градуса, в предгорьях до +9 градусов. Ветер восточный, 2-7 метров в секунду.

В Барнауле будет без осадков, на дорогах сильная гололедица, в утренние часы изморозь. Дневные температуры в краевой столице составят +2…+4 градусов. Ветер восточный, 2-7 метров в секунду.