Слова лидера "Ленинграда" Сергея Шнурова о том, что концертный тур 2019 года станет для группы прощальным, получили свое подтверждение, сообщает "360".

Началось все с того, что исполнитель опубликовал в своем Instagram стих об уходе на отдых и последнем концертном туре.

Некоторые поклонники творчества "Ленинграда" списали это на "художественность" стиха, который может быть просто красивым, но не совсем правдивым произведением.

Их позитив развеял гитарист группы Дмитрий Гугучкин. По его словам, "Ленинграда" в таком виде просто больше не будет.

"Это не просто стихотворение. Это действительно так, — прокомментировал музыкант. — Группа „Ленинград“ в том виде, в каком она существовала до этого, перестанет существовать".