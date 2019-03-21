Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру в элитном кирпичном доме продают в тихом центре Барнаула за 10,799 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье площадью 106 квадратных метров находится на проспекте Социалистическом. "Закрытая территория, внутридомовая парковка, детская площадка. В квартире сделан качественный дорогостоящий ремонт, пробковый пол, в ванной комнате душевая кабина и ванна, в гостиной и спальне установлен кондиционер, встроенная мебель, на кухне встроенная техника, варочная поверхность , посудомоечная машина, духовой шкаф, встроенный бар", — отмечает автор объявления.

Квартира расположена в районе с развитой социальной и развлекательной инфраструктурой.