Президент РФ Владимир Путин встретился с прибывшими в Москву представителями британского бизнеса, которые работают в том числе и в России, сообщает "Ъ". В их числе были Айван Глазенберг (CEO Glencore), Роберт Дадли (BP) и Иэн Тэйлор (Vitol).

Глава государства предложил им поучаствовать в национальных проектах. При этом он отметил, что речь идет о сотнях миллиардов долларов инвестиций в самые важные секторы экономики и социальной сферы.

Путин выразил уверенность, что его собеседники могли бы принять деятельное участие в такой работе и получить значительные возможности для бизнеса. Президент уверен, что нацпроекты откроют перед британцами новые перспективы развития.