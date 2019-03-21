Министру иностранных дел России Сергею Лаврову 21 марта исполняется 69 лет. Сергей Викторович стоит во главе отечественного внешнеполитического ведомства с 2004 года и знаменует собой целую эпоху в нашей истории международных отношений.
В день рождения этого государственного деятеля предлагаем подборку интересных фактов о нем:
- Сергей Лавров с серебряной медалью окончил московскую школу № 607 с углубленным изучением английского языка;
- Глава российского МИДа владеет английским, изучал сингальский, дивехи и французский языки;
- Лавров был членом КПСС до 1991 года;
- Лавров является заядлым курильщиком. Широко известен факт, когда в ресторане Дублина его пытались оштрафовать за курение, но министр наотрез отказался платить и предал данный эпизод гласности на пресс-конференции;
- Сергей Лавров любит поэзию и сам пишет стихи;
- Лавров является автором гимна Московского государственного института международных отношений (МГИМО), выпускником которого он является;
- Согласно результатам социологических опросов, Сергей Лавров неоднократно входил в тройку самых эффективных министров правительства России;
- Известно, что Лавров любить петь под гитару;
- В СМИ неоднократно обсуждались случаи, связанные с употреблением Сергеем Лавровым ненормативной лексики;
- Лавров любит играть в футбол, а его любимая команда — столичный "Спартак". Глава внешнеполитического ведомства является одним из основателей народной футбольной лиги России.
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