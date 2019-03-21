Министру иностранных дел России Сергею Лаврову 21 марта исполняется 69 лет. Сергей Викторович стоит во главе отечественного внешнеполитического ведомства с 2004 года и знаменует собой целую эпоху в нашей истории международных отношений.

В день рождения этого государственного деятеля предлагаем подборку интересных фактов о нем: