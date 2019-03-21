Житель Алтайского края ответит в суде за применение насилия в отношении сотрудника ГИБДД, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

На скамье подсудимых окажется 45-летний мужчина. Согласно данным органов следствия, в декабре прошлого года сотрудники ДПС прибыли по вызову в село Косиха по сообщению об управлении водителем транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения.

"Сотрудник полиции предъявил гражданину законное требование пройти медицинское освидетельствование, однако получил категорический отказ. В связи с данными обстоятельствами сотрудник ГИБДД пригласил мужчину в автомобиль для составления протокола об административном правонарушении. Однако обвиняемый, проявляя агрессию, оттолкнул представителя власти, а затем нанес несколько ударов ногами по лицу, причинив перелом костей носа, а также иные травмы", – уточняют в СКР.

В данный момент уголовное дело направлено в суд.