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Женщина зарезала избивавшего ее сожителя в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Селянин скончался от ножевых ранений груди
Селянка схватила нож и несколько раз ударила им в грудь возлюбленного / Фото: pixabay.com

Селянка схватила нож и несколько раз ударила им в грудь возлюбленного / Фото: pixabay.com

Жительницу Первомайского района обвиняют в том, что она зарезала своего сожителя, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Как установлено следствием, в декабре 2018 года 39-летняя женщина с сожителем в своем доме в селе Бобровка распивала спиртные напитки и у них случился конфликт.

Мужчина стал угрожать избить ее. Селянка, помня, как возлюбленный неоднократно наносил ей побои, решила не допустить этого.

Она схватила нож и несколько раз ударила им в грудь оппонента. От полученных ранений гражданин скончался.

Задержанная настаивала на том, что убила мужчину во время самозащиты, но следователи опровергли защитную версию обвиняемой.

Расследование завершено. Жительница Бобровки предстанет перед судом по обвинению в убийстве. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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