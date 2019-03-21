Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) изучил мнение граждан России о законе по борьбе с фейковыми новостями, сообщает ТАСС.

Согласно его результатам, 78% людей знают о таком законе. При этом 83% из них считают такой закон необходимым. Противоположной точки зрения придерживаются 17% респондентов.

Касательно оценки эффективности принятых мер наблюдается несколько иная пропорция мнений. Так, только 57% опрошенных полагают, что после вступления закона в силу вводящих в заблуждение информационных сообщений станет меньше.

29% респондентов уверены, что их количество останется на прежнем уровне. А вот 4% людей почему-то решили, что борьба с фейками обернется только еще большим распространением последних.

Отметим, что опрос проведен путем телефонного интервью по случайной выборке 19 марта 2019 года. В нем поучаствовали 1600 совершеннолетних жителей, проживающих в РФ.