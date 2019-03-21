Американские ученые выяснили, что вероятность заболевания раком пищевода зависит от температуры напитков, которую предпочитают люди, сообщает lenta.ru со ссылкой на The Mirror.

Для этого исследователи провели эксперимент, в ходе которого на протяжении 13 лет наблюдали за 50 тысячами участниками.

За это время было выявлено 317 случаев заболевания раком пищеварительного тракта. При этом обнаружила себя прямая зависимость количества людей со злокачественными опухолями их предпочтений в питье.

Так, на 90% чаще болели те, кто пил чай, кофе или горячий шоколад температурой 60 градусов по Цельсию. А любители самых горячих напитков (75 градусов) и вовсе страдали заболеванием в 2,4 раза чаще.

На основании такого исследования для профилактики рака пищевода ученые рекомендовали остужать напитки перед их потреблением.