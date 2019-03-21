20 марта ознаменовалось новыми санкциями Украины в отношении России, что не помешало рублю укрепиться и установить новый рекорд полугодия.

В частности, впервые с августа 2018 года курс доллара достиг 64,04 рубля, а курс евро снизился до 72,96 рубля, сообщает "Ъ".

Особенно примечательно, что впервые рекорд полугодия курс рубля побил в день новых санкций США.

И если тогда эксперты связывали эти два события, то на этот раз они склонны полагать, что укреплению рубля к доллару способствовало решение ФРС США в очередной раз сохранить базовую процентную ставку в диапазоне 2,25–2,5% годовых.