Украина ввела новые санкции против Сечина и Володина

Украина ввела новые санкции против России, пишут "Ведомости" со ссылкой на сайт Совета по национальной безопасности (СНБО).

Санкции коснулись 294 юридических и 848 физических лиц, в частности тех, кто имел отношение к строительству Крымского моста, конфликту в Керченском проливе и выборам в самопровозглашенных республиках Донбасса.

Ограничительные меры введены против главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина, основателя инвесткомпании Marshall Capital Константина Малофеева, бывших совладельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова. Также они введены против спикера Госдумы Вячеслава Володина, вице-премьера Дмитрия Козака, спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, лидера самопровозглашенной ЛНР Леонида Пасечника.

Среди компаний, попавших под санкции, – проектировщик моста через Керченский пролив "Институт Гипростроймост Санкт-Петербург", генподрядчик строительства моста "Стройгазмонтаж" и его "дочка" "Мостотрест" – строитель Крымского моста, а также субподрядчики строительства. Также под ограничительными мерами "Яндекс", "Северсталь", Промсвязьбанк, центр судоремонта "Звездочка", En+, агрохолдинг "Кубань", "Стройтрансгаз", "Силовые машины", "Трансойл", "Совмортранс", "Туполев".

Санкции для физических лиц предполагают отказ в предоставлении и отмену виз, а также блокировку активов. Для юридических лиц – ограничение торговых операций.