Рогозин подал в полицию заявление о клевете

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что уголовное дело уже возбуждено и им занимаются московские полицейские.

"Заведено уголовное дело, идет этап предварительного расследования, работают дознаватели", – рассказал источник агентства.

Как пишет "Коммерсантъ", причиной подачи заявления стала публикация ресурса "Компромат-Урал" со ссылкой на агентство "Руспрес". В материале утверждалось, что Рогозин якобы передал взятку акционеру "Ленты.ру" Александру Мамуту и главному редактору Владимиру Тодорову, чтобы те удалили с сайта lenta.ru материал "Полет в никуда".

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" подвергается информационным атакам, цель которых – помешать России вернуть лидерство в космосе и создать образ "пожирающей федеральные деньги" госкорпорации. Это подтвердил и сам Рогозин, заявивший, что атаки заказаны конкурентами госкорпорации, а также связаны с непрофессионализмом отдельных журналистов.