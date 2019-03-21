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Выплаты по ОСАГО могут увеличить до 2 млн рублей

, ИА "Амител"
Сегодня средняя стоимость возмещения ущерба по автогражданке варьируется  в пределах 70 тысяч рублей
При гибели человека в ДТП на личном автомобиле выплата не превышает 500 тысяч рублей / Фото: newsbash.ru

При гибели человека в ДТП на личном автомобиле выплата не превышает 500 тысяч рублей / Фото: newsbash.ru

С 1 января 2020 года до двух миллионов рублей могут увеличить выплаты по ОСАГО, пишет "Парламентская газета". Законопроект разработало правительство, а 21 марта документ обсудят на заседании президентского Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Поправки предполагается внести в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". В документе сказано, что размер страховой суммы по риску причинения вреда жизни и здоровью граждан необходимо поднять до двух млн рублей. Стоит отметить, что и сегодня при гибели пассажира на общественном транспорте, родственники могут рассчитывать на выплату в размере двух миллионов рублей, однако при гибели человека в ДТП на личном автомобиле выплата не превышает 500 тысяч рублей.

Инициативу поддержал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Он считает, что давно пора приравнять максимальные выплаты по ОСАГО к максимальным компенсациям при авариях  автобусов и самолетов.

"С точки зрения здравого смысла это верный шаг, все нужно приводить к единому знаменателю", – подчеркнул депутат.

По его словам, сегодня средняя стоимость возмещения ущерба по автогражданке варьируется  в пределах 70 тысяч рублей, что очень мало.

"Несмотря на то, что страховые компании жалуются на убыточность, ее нет. Как показали проверки МВД и Генпрокуратуры, много претензий к страховщикам, у которых на хитрых депозитных счетах под проценты лежит порядка 220 миллиардов рублей", – отметил Лысаков.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

21.03.2019 09:19
- гость -

И повысят стоимость ОСАГО в 5 раз. Только зачем это простому россиянину - владельцу лады, когда его машина стоит 100-200 т.р. Понизьте стоимость ОСАГО и лимит, а у кого машины дороже, пусть по КАСКО страхуют.

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21.03.2019 09:25
- гость -

Ну вот, ждите повышения стоимости ОСАГО!

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