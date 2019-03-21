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Россиянам хотят разрешить бесплатно и без нервотрепок получать документ в ПФР

, ИА "Амител"
В инициативе сказано, что зарегистрированное лицо вправе бесплатно получать в органах ПФР сведения о СНИЛС
Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть 21 марта / Фото: zhiznonline.ru

Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть 21 марта / Фото: zhiznonline.ru

Возможно скоро россияне получат возможность бесплатно и без проволочек получать в отделениях пенсионного фонда (ПФР) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в третьем чтении 21 марта, пишет "Парламентская газета".

В инициативе сказано, что зарегистрированное лицо вправе бесплатно получать в органах ПФР сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета. Документ по выбору зарегистрированного лица может быть направлен ему в электронной форме, в том числе через ЕПГУ, а также иным способом, включая почту.

Таким образом, при приеме на работу застрахованные лица будут предъявлять не СНИЛС, а документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в электронной форме.

Уточняется, что страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, выданные до вступления в силу закона, сохраняют свое действие, не подлежат обмену и являются документами, идентичными документам, подтверждающим регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

21.03.2019 09:25
АБОРИГЕН

Гораздо интересней узнать, зачем 109 тыс. чиновников сидят на шее налогоплательщика, когда достаточно создания банковского счета для пенсионных накоплений? Или почему например пенсионные накопления не наследуются родными, если человек не дожил до пенсии?

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21.03.2019 09:30
- гость -

это что, получается что страховой номер индивидуального лицевого счёта отменяется что-ли
и ежемесячно перечисляемые 22% от начисленной зарплаты нам как-бы прощяют )))
начинаем копить снова, но уже на другой счет и по другим правилам...

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21.03.2019 09:45
- гость -

СНИЛС отменяется что ли?

а что за штука "документам, подтверждающим регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета" ?

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